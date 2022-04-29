Нагрудные знаки за вклад в развитие родного языка вручил глава Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что в этом году впервые лингвистам, общественным деятелям, ученым, педагогам вручается нагрудной знак за вклад в развитие родного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы от общественных организаций поступали предложения о разработке отраслевой награды гражданам, которые поднимают вопросы развития государственного языка. Мы поддержали данную инициативу. Решение принято на государственном уровне. Сегодня впервые нагрудными знаками «За вклад в развитие родного языка» наградим ученых, педагогов, авторов языковых проектов, общественных деятелей, поднимающих вопросы развития государственного языка», - сказал министр Асхат Аймагамбетов на торжественном собрании.

16 человек получили нагрудные знаки, среди них общественный деятель и руководитель Общественного Фонда «WikiBilim» Рауан Кенжеханулы, лингвист Назгуль Кожабек, руководитель языкового центра «Lingva Ten» Владислав Тен, а также Мухамбедия Ахметов, Роза Баттал, Тайтолеу Аймаганбетова, Шерубай Курманбайулы, Кыздархан Рысберген, Татьяна Валяева, Гульнарайым Кантарбекова, Орынай Жубай, Куралай Кудеринова, Каратай Тулекеев, Гулхан Алимбекова, Татьяна Бажиева, Алмагуль Игенова.