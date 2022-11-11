Нагрудные знаки вручили лучшим сотрудникам сферы энергосбережения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках международного форума энергосбережения вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев наградил лучших сотрудников отрасли нагрудными знаками за вклад в развитие сферы энергосбережения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума 12 человек были награждены нагрудными знаками «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін». Среди них: депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов, главный инженер проектов ТОО «Energy Partner» Евгений Кравцов, старший преподаватель кафедры ТПГС (АСФ) ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, кандидат технических наук Серикболат Есенгабулов, проектный менеджер ТОО «CSI Reseach & Lab» Виталий Пузий, начальник отдела по энергоэффективности и экологической оценке «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» Дамеш Бекталиева, исполнительный директор ТОО «Энергоэксперт и К», председатель правления Палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров, энергоэкспертов РК Марат Есекин, исполнительный директор Казахстанской Ассоциации энергоаудиторов, независимый эксперт Алия Исхакова, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Роза Сариева, главный энергетик АО «Транснациональная компания «Казхром» Валерий Писарогло, директора Центров АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» Д.Майдан, О.Кабденов и А.Сафиуллина.

Отметим, что форум, приуроченный ко Дню энергосбережения, традиционно проводится ежегодно с 2018 года. Основной целью мероприятия является конструктивный обмен мнениями между экспертами, укрепление взаимовыгодных партнерских связей в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. В рамках форума текущего года обсуждаются вопросы реализации мер по повышению энергоэффективности в промышленности и зданиях.

В работе четвертого форума принимают участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, управляющий директор немецкого энергетического агентства Дена Кристина Хаверкамп, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Елдос Абаканов, Гани Ташкараев и Дюсенбай Турганов, Председатель Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Бауржан Смагулов, а также эксперты отрасли.

Фото: gov.kz