Нагрудные знаки вручили актюбинским спасателям в профессиональный праздник

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Различные награды, звания, новую технику вручили актюбинским спасателям в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику в академии творчества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С праздником спасателей поздравил аким области.

«Профессия спасателя – высшая и ответственная миссия, от которой зависят жизни многих людей. Это не просто профессия, это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию. В любое время суток пожарные и спасатели готовы оказать помощь тем, кто попал в беду. На сегодняшний день в ДЧС и подведомственных учреждениях работают 909 сотрудников, благодаря их оперативности и профессионализму спасено около 700 человек. В 2019 году на укрепление материально-технической базы департамента из областного бюджета выделено более 500 млн тенге», - отметил Ондасын Уразалин.

В адрес пожарных и спасателей было сказано немало теплых слов, а лучшие из них были награждены ведомственными наградами, благодарственными письмами акима области.

Трое актюбинцев, спасшие двух людей, а также волонтеры социальной сети «Зелло-поиск», проводившие активную разъяснительную работу по профилактике гибели людей на водоемах области в период летних каникул были удостоены благодарственных писем акима области.

Начальнику ДЧС Актюбинской области, кавалеру ордена «Айбын» 2 степени Бауыржану Сыздыкову было присвоено звание полковника гражданской защиты.

Нагрудной знак «Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» был вручен также вручен акиму области Ондасыну Уразалину.

Более 20 спасателей и пожарных, внесшие вклад в развитие системы гражданской защиты получили нагрудные знаки и грамоты.

Новая пожарно-спасательная техника, лодки, санитарные автомобили были переданы спасателям.















