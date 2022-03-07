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    12:21, 07 Март 2022 | GMT +6

    Нагрудные знаки «Отан қорғаушысының аяулы жары» получили жены военнослужащих в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С весенним праздником женщин-военнослужащих, гражданских служащих и ветеранов Вооруженных сил поздравил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Профессия защитника Отечества давно перестала быть уделом только мужчин. Свой вклад в укрепление боеготовности и обороноспособности Вооруженных сил ежедневно вносят прекрасные представительницы казахстанской армии. Женщин в погонах неизменно отличают трудолюбие и ответственность. Вы добросовестно подходите к своим обязанностям и незаменимы в армии», – подчеркнул первый заместитель министра обороны, открывая торжественное мероприятие.

    Начальник Генерального штаба отдельно поблагодарил матерей и жен военнослужащих, которые помогают защитникам Отечества в их суровых армейских буднях.

    Генерал-лейтенант Марат Хусаинов вручил нагрудные знаки «Отан қорғаушысының аяулы жары» женам военнослужащих, ведущих активную общественную деятельность в Вооруженных силах.

    Торжественное мероприятие завершилось концертом Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра.

    Сегодня в казахстанской армии служат более двенадцати тысяч женщин. Около восьмисот из них – офицеры, двадцать имеют воинские звания «полковник», около пяти тысяч – гражданские служащие. Четыре женщины приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре и Ливане в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей.

    Представительницы прекрасного пола проходят службу во всех видах Вооруженных сил и родах войск, успешно осваивают, казалось бы, сугубо мужские специальности как снайпер, разведчик, десантник, военный летчик.


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