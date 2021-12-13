Награждены ветераны МВД и отличившиеся сотрудники алматинского гарнизона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня независимости министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел награждение ветеранов, сотрудников и военнослужащих алматинского гарнизона – представителей Департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы, службы охраны города, Алматинской академии и Кинологического центра МВД, Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Указом Президента РК медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» награждено более 70 отличившихся сотрудников алматинского гарнизона, а также ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Ряду сотрудников за образцовое несение службы и безупречное выполнение служебного долга были вручены ведомственные награды, а также присвоены досрочные звания.

Министр особо отметил роль ветеранов МВД в обеспечении стабильности государства, безопасности и обеспечения законных интересов граждан, поблагодарил за вклад в становление и развитие системы органов внутренних дел, преданность профессии и воспитание молодых специалистов.

«На всех этапах становления страны важная роль отводилась органам внутренних дел. Каждый из нас обязан осознавать, что охранять покой граждан, обеспечивать их защиту – наш профессиональный долг. От результатов деятельности нашей системы и каждого ее сотрудника зависит внутренняя безопасность страны», – подчеркнул министр внутренних дел.



