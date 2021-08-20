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Награждены победители турнира по быстрым шахматам «Кубок Дармена Садвакасова-2021»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В здании холдинга «Байтерек» прошла церемония награждения победителей турнира по быстрым шахматам «Кубок Дармена Садвакасова-2021», который прошел с 5 по 14 августа, передает МИА «Казинформ».
Призовой фонд турнира составил 1 500 000 тенге. Участвовали в состязании более 240 юниоров со всех регионов Казахстана в возрасте от 7 до 17 лет.
Первый и второй этапы прошли в онлайн-формате на платформе Lichess.org, с мониторингом участников в видеоконференции ZOOM. Показавшие лучшие результаты сыграли в плей-офф по олимпийской системе, который прошел в режиме-оффлайн, 14 августа.
В результате победители определились в трех возрастных категориях:
Категория до 9 лет:
1 место - Сауран Бекмуханов (Уральск);
2 место - Рамазан Амангельды (Актау);
3 место - Тимур Душатов (Алматы);
4 место - Альбина Кайрбекова (Караганда).
Категория до 13 лет:
1 место - Даниял Сапенов (Караганда);
2 место - Ергали Сулеймен (Нур-Султан);
3 место - Зарина Нургалиева (Атырау);
4 место - Инаят Болат (Нур-Султан).
Категория до 17 лет:
1 место - Казыбек Ногербек (Нур-Султан);
2 место - Чингизхан Саржанов (Костанай);
3 место - Алуа Нурманова (Алматы);
4 место - Нурдаулет Танатов (Кызылорда).
Призеров наградили и поздравили руководители организаций, ставшие соорганизаторами турнира, - председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, международный гроссмейстер Дармен Садвакасов, председатель Правления АО «ЭСК «KazakhExport», первый вице-президент Казахстанской Федерации шахмат Руслан Искаков и председатель Совета Ассоциации «Болашак» Алмас Кудайберген.
- Мы проводим турнир второй год. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией, в прошлом году мы провели его в онлайн-режиме. В этом году, с соблюдением санитарных мер, решили провести награждение с приглашением победителей. Игры были очень интересными и захватывающими, - сказал Айдар Арифханов, и, обратившись к ребятам, выразил надежду, что сегодняшние призеры станут гордостью Казахстана в будущем.
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