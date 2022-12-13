Награждены победители республиканского конкурса «Жас орен»

13 Декабря 2022, 20:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Жас орен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это проект, который прокладывает дорогу нашим детям и делает ближе большую сцену. Главная цель проекта – продвижение произведений для детей, пополнение репертуара детскими песнями и стихами. Об этом говорил и Глава государства. С помощью творчества детских композиторов и поэтов мы можем продвигать наши духовные ценности в детских садах и школах, музыкальных учреждениях», - сказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова во время церемонии награждения.

По ее словам, все работы этого конкурса будут доступны во всех библиотеках страны. Также она подчеркнула важность поддержки отечественных авторов, вносящих вклад в национальную духовность, патриотическое воспитание через творчество.

Для участников конкурса нет ограничений по возрасту и квалификации. В проекте приняли участие школьники и представители старшего поколения. В числе 204 представленных работ 133 стихотворения и 71 песня. В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства, представители государственных организаций.

Гран-при республиканского конкурса «Жас өрен» получила Эльмира Дехгани.

В номинации «Песни для детей» призерами стали:

I-е место Алиби Абдинуров; II-е место Самат Рыспанбетов; II-е место Бекжан Қайратұлы; III-е место Бауыржан Есебаев; III-е место Нұрислам Доспай.

Дипломантами стали Ольга Каплун, Айсұлу Тани, Құрмет Сақай.

В номинации «Детская поэзия»:

I-е место Жадыра Байбуланова; II-е место Серікбол Хасанов; II-е место Достық Тілеубергенов; III-е место Баянгали Алимжанов; III-е место Назира Бердалы.

Дипломантами стали Алпысбай Хонж, Қуат Ахетов, Сагыныш Намазшамова.