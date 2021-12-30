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Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы

30 Декабря 2021 14:00
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Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управлении физической культуры и спорта города Нур-Султан состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и спортивных работников по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В числе гостей мероприятия были председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Самат Ергалиев, четырехкратный рекордсмен мира, продолжатель традиций известных казахских палуанов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Сергей Цырульников, президент Федерации триатлона города Нур-Ержан Биржанов.

Также во встрече с известными спортсменами страны принял участие руководитель Управления физической культуры и спорта города Самат Жылкыбаев.

«Добро пожаловать на церемонию награждения лучших спортсменов и спортивных работников по итогам 2021 года, организованную Управлением физической культуры и спорта города Нур-Султан. В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что массовому спорту необходимо уделять особое внимание. В целях выполнения данного поручения на сегодняшний день начат ряд работ. Надеемся, что следующий год станет плодотворным для нашего спорта. Поздравляю всех с 30-летием Независимости страны! Пусть процветает наша суверенная страна!» - сказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС Самат Ергалиев.

По итогам этого года спортсмены и тренеры дирекций развития по олимпийским, неолимпийским видам спорта также были награждены благодарственными письмами от акима столицы Алтая Кульгинова.

Кроме того, среди подведомственных учреждений управления были вручены 14 специальных призов в номинациях «Лучшее учреждение», «Лучший руководитель», «Лучший заместитель руководителя», «Лучший методист», «Лучший бухгалтер», «Лучший специалист по кадрам», «Лучший тренер», «Лучший юрист», «Лучший пресс-секретарь», «Лучший сотрудник», «Лучший спортсмен», «Лучший врач», «Лучший психолог» и «Лучший дизайнер».

А в номинации «Лучшее учреждение года» победила Дирекция развития спорта по неолимпийским видам спорта.

«Приз «Лучший заместитель руководителя по итогам этого года» достался мне. Я сама работаю в Дирекции развития спорта по олимпийским видам. Я очень рада. Считаю, что это не просто моя победа, а победа всего коллектива. Спасибо, что оценили наш труд», - сказала заместитель руководителя дирекции Лола Тохтамуратовна.

В ходе праздничного мероприятия состоялось чествование победителей в номинациях и была представлена концертная программа.


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#Акимат   #Спорт   #Итоги 2021 года  
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