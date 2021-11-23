Награждение победителей проекта «Молодежь и наследие: учиться, продвигать и сохранять» прошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Открывай Казахстан вместе с нами!» именно с этим лозунгом прошел первый в своем роде в Казахстане проект для молодежи в области устойчивого развития туризма и сохранения культурного наследия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую Национальную Федерацию клубов ЮНЕСКО.

Казахстанская Национальную Федерацию клубов ЮНЕСКО завершила проект «Молодежь и наследие», итоги которого были подведены на официальной церемонии закрытия проекта в Алматы. На церемонию награждения были приглашены 12 команд победителей из разных городов Казахстана, чьи туристические маршруты, по мнению компетентного жюри, были выбраны лучшими из 178 команд, которые приняли участие.

Победители были отмечены официальными дипломами победителей. Особым призом для победителей было участие в культурно-образовательной программе «Сакральный Юг».

«Сакральный Юг» – это образовательная поездка по трем южным городам Казахстана с богатыми местами культурного и природного наследия. Поездка проходила с 22 по 24 октября и охватила города Шымкент, Туркестан и Тараз. Во время поездки участники посетили главные культурные и исторические памятники всех трех городов, которые дали новые впечатления и осознание значимости нашей богатой истории и культуры для всех участников, которые впервые лицезрели величественные памятники и сакральные места. Огромный восторг вызвал мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, поразивший своим масштабом и значимостью культурного и исторического наследия для нашей страны. Древнейший город Отрар, который находился на пересечении караванных путей и являлся центром торговли и обмена культур, также вызвал множество впечатлений. Легенда знаменитого мавзолея Айша-Биби тронула сердца всех слушателей во время рассказа гида. Также самое загадочное место – руины Акыртаса, секреты и загадки которого до сих пор нераскрыты.

Данный проект был реализован в рамках программы участия ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Кластерного бюро ЮНЕСКО в г. Алматы, Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, и АО НК «Kazakh Tourism» и был направлен на пропаганду культурного и природного наследия Казахстана среди молодежи.

178 команд по три человека в каждой со всего Казахстана получили возможность пройти пятидневную образовательную программу с участием экспертов в области устойчивого туризма, практикующих гидов и экскурсоводов, основателей ведущих туристических фирм в стране, туристических блогеров. Благодаря программе, участники смогли расширить свой кругозор, узнали больше о всемирном и местном культурном и природном наследии, познали основы сторителлинга и мобилографии, научились создавать туристские маршруты и карты и многое другое.

В конце ноября будет запущено приложение, куда будут добавлены все маршруты, разработанные в рамках проекта «Молодежь и наследие». Данное приложение предоставит возможность, как и местным, так и зарубежным туристам познавать новые города и местности Казахстана без сопровождения специального гида или обратиться молодым неравнодушным ребятам, авторам данных маршрутов, для исследования края со слов и видения местного жителя.

«Проект понравился возможностью вести познавательную исследовательскую работу в области туризма родного края. А также я узнала, что есть клубы ЮНЕСКО, которые ведут успешную авангардную работу с молодежью и это очень похвально!», - делится участник проекта Гульстан Сулейменов из Павлодара.

«Этот проект позволил окунуться в культурный Казахстан. Архитектура, памятники, монументы, театры и музеи, все это передает историю нашей страны. Историческое наследие заставляет гордиться нашим государством и великими людьми, проживавшими здесь. Кроме этого, участие в проекте «наследие и молодежь» определенно подарило новые знания и колоссальный опыт в составлении маршрутов, создании аудио и видеогидов», - говорит участница из Петропавловска Алина Никитина.

«Проект нацелил меня использовать свои внутренние таланты и облечь идеи в форму, оставить маленький след, и это здорово, ведь любое искусство может жить и после нас. Благодарю за возможность принять участие в формировании внутреннего туризма страны. Благодарю за грамотное исполнение идеи, за организацию, творческий подход и все закулисные мелочи, которые вы решаете для нашего блага и удобства. Спасибо!», - восторженно отзывается участница из столицы Камилла Шингужинова.

«Отличный проект! Всегда рад участвовать в проектах, связанных с туризмом! Сам живу путешествиями, и всегда рад вкладывать хоть небольшую помощь в развитии туризма в Казахстане. Благодарен ЮНЕСКО клуб Казахстан за предоставленную возможность проявить себя! Буду рад участвовать в таких проектах в будущем», - рассказывает Пиржан Камаладинов из Темиртау.

«Хотелось бы поблагодарить всех создателей проекта и всех организаторов, включая каждого, кто внес свой вклад в это путешествие для души. По-другому и не скажешь, ведь именно посещая сакральные места, не важно кто какой религии или взглядов, думаю все ощущали эту энергетику и обогатились душой. Чувство того, что мы лишь песчинки в этой вселенной, но, тем не менее, имеем свойство влиять на него, придало больше сил для дальнейшего совершенствования себя. Идея проекта очень крутая и вдохновляющее было светлое чувство гордости за свой вклад и за молодежь, в частности. Эта поездка практически заставила вникнуть в менталитет наших городов и регионов. Мы безумно разные, но бесконечно крутые и объединённые одной целью. Целью жить и создавать лучший мир вокруг себя. Просматривая каждую сделанную работу и знакомясь с их создателями, невольно начинаешь уважать каждый труд, вы крутые ребята! Помните, что «Бояться неизвестности — это бояться выбирать, свободу», будьте свободны ведь мы поколение без. Несомненно, это колоссальный опыт и такие туры нужны и полезны», - поделилась участница из Кордая Алима Сырлыбай.

«Стоит начать с того, что благодаря этой поездке, я впервые посетила города юга, включая священные и сакральные места Казахстана. Из уст гида Ларисы Алиевной мы узнали много новой, но не мало важной информации про исторические личности и истории становления городов. Наша экскурсионная программа была составлена просто фантастически! Без перегрузок, детально проработана. Эта поезда дала возможность новым знакомствам, не только с людьми, но и с сакральными точками южной части нашей страны. Каждый час этих пяти дней останется в моем сердце и памяти навсегда, я рада, наша поездка удалась на ура! Отдельно благодарю, всех участников проекта за прекрасную атмосферу и отличные дни! Надеюсь, это не последняя наша встреча с ЮНЕСКО», - считает Айгерім Жолданғар, участница из Нур-Султана.