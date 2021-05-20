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Награжден турецкий врач, спасший младенца из Казахстана

20 Мая 2021 09:15
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Награжден турецкий врач, спасший младенца из Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Спасший казахстанского младенца турецкий депутат и врач Реджеп Шекер получил награду от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Благодарственное письмо ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы. Дипломат выразил искреннюю признательность политику, а тот в свою очередь пообещал приложить все усилия для расширения сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Напомним, чудесное спасение нашего маленького соотечественника на борту самолета произошло в марте. Во время полёта из Бишкека в Стамбул у одного из близнецов случился сердечный приступ. К счастью, в этом же самолёте летел личный врач Президента Турции. Он сделал ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, после чего младенец задышал. Воздушное судно экстренно приземлилось в Анкаре, где ребенка госпитализировали.
«Мы поддерживаем связь с семьей малыша. Несколько дней назад даже получили видео. Он подрос и поправился, это очень радует. Этот случай демонстрирует братские и дружеские отношения между нашими странами. Хочу поблагодарить Президента Казахстана за оказанное мне внимание», - отметил депутат парламента Турции, врач Реджеп Шекер.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Президент Казахстана   #Здравоохранение   #Турция  
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