Награды за помощь в борьбе с коррупцией вручили активистам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в Международный день борьбы с коррупцией прошло торжественное собрание с участием акима области Кумара Аксакалова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем обращении к участникам мероприятия глава региона отметил, что искоренение коррупции невозможно без объединения усилий всего общества: государства, бизнеса, неправительственного сектора и активных граждан. К. Аксакалов добавил, что в регионе реализуют несколько проектов, направленных на обеспечение открытости и прозрачности госорганов, масштабности общественного контроля. Действуют открытые площадки, куда обращаются люди: социальные сети, блог-платформы «народный контроль» и «открытый акимат».





«Проектный офис «Қызылжар - адалдық алаңы» способствует снижению уровня бытовой коррупции, повышению персональной ответственности первых руководителей. Здесь еженедельно заслушивается информация руководителей отраслевых управлений. Школы добропорядочности объединяют свыше 20 тыс. ребят во всех школах области. Разработана интерактивная карта открытых бюджетов, благодаря которой каждый житель области может узнать, куда и на что будут направляться бюджетные средства. Масштабная автоматизация позволила снизить на 3/4 уровень коррупции в сфере госуслуг», - сказал К. Аксакалов.

По словам акима области, перевод государственных услуг в электронный формат и увеличение доли безналичных платежей заметно влияют на уровень коррупции. В области в этом направлении делают все возможное. В результате за полгода доля безналичных платежей возросла почти в 2 раза – с 16 до 31%. Количество электронных услуг, оказанных госорганами, возросло в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом. Если сравнивать с 2016-ым, - в 3 раза.









«Мы стали привлекательны для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в развитие экономики региона. За 10 месяцев объем инвестиций вырос на 13,3% - это 170 млрд тенге. Из них 82% - частные инвестиции. На 8% выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса. Бизнес выплатил на 5 млрд тенге налогов больше, чем в прошлом году. На 10,3% вырос выпуск продукции МСБ. В результате мы ожидаем увеличение доли МСБ в ВРП области до 28%», - отметил аким области.

К. Аксакалов подчеркнул: как показывает международная практика, успешное противодействие коррупции является одним из ключевых факторов обеспечения экономического роста, развития конкуренции и сокращения теневой экономики.

«Это подтверждается примерами стран Юго-Восточной Азии и стран Скандинавского полуострова, где уровень коррупции снижен до минимума, а качество жизни является самым высоким в мире. По данным республиканского соцопроса, в нашей области зафиксирован самый высокий уровень неприятия коррупции. Это стало возможным благодаря слаженной работе департамента Агентства РК по противодействию коррупции, госорганов и общественности», - сказал аким области.

Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Ернар Баянгазин уверен, что большая ответственность в плане противодействия коррупции лежит на общественности.

На торжественном мероприятии 20 человек получили награды председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Благодарность получил в том числе региональный корреспондент МИА «Казинформ».



