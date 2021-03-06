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    04:04, 06 Март 2021 | GMT +6

    Награды получили женщины-полицейские в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области вручили медали, грамоты, нагрудные знаки и благодарственные письма женщинам в погонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, награды 35-ти женщинам вручил глава ведомства Марат Тулебаев.

    «За вклад в обеспечение правопорядка» награждена старший инспектор управления миграционной службы подполковник полиции Динара Айткожина, Почетной грамотой МВД РК - заведующая терапевтическим отделением госпиталя департамента Елена Гофман. Почетной грамотой акима области отмечен труд главного специалиста управления финансового обеспечения Алтынай Кужабаевой.

    В числе поощренных и женщины-ветераны органов внутренних дел, жены офицеров, вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

    «Ненормированный рабочий день, суточные дежурства, участие в оперативно-розыскных мероприятиях, патрулирования и рейды - женщины доказали, что они способны безукоризненно выполнять работу наравне с мужчинами, при этом - незаменимы в заданиях, требующих точной аналитики, аккуратности и усидчивости. Вклад каждой женщины очень ценится в многогранной работе большого коллектива», - отметил М.Тулебаев.

    В преддверии 8 Марта женщины-полицейские приняли участие в необычной фотосессии. Они в точности воспроизвели костюмы и позы героев полотен отечественных и мировых художников.

    Завершилось праздничное мероприятие концертом, подготовленным артистами в погонах и творческими коллективами города.

    В рядах североказахстанской полиции наравне с мужчинами несут службу 374 сотрудницы, из них 14 - руководители. Вместе с ними работают 94 женщины - административные госслужащие и 254 – вольнонаемного состава.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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