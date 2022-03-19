Награды от имени Президента получили общественные деятели и волонтеры в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Глава региона А. Скаков заверил их, что власти области всегда будут оказывать всестороннюю поддержку социально значимым инициативам населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В акимате Павлодарской области вручили государственные награды общественным деятелям, внёсшим вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Глава региона Абылкаир Скаков поздравил всех с предстоящим праздником Наурыз, пожелал мира, благополучия и добра. Он отметил слаженное взаимодействие общественных деятелей с представителями государственных органов, добавили там.

«Строительство Нового Казахстана начнётся с реальных дел, - сказал Абылкаир Скаков. - Добиться этого мы сможем только благодаря единству и общим усилиям».

Указом Президента Казахстана за активную общественную деятельность орденом «Құрмет» были награждены председатель ОО «Қағандық» Еркегали Жангазы, директор областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности «Шанырак» Жаркынбек Амантай и коммерческий директор ТОО «Гермес Трейд ПВ» Ирина Телеш.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручили пресс-секретарю территориального объединения профсоюзов Павлодарской области Константину Музалевскому.

Медалью «Шапағат» были награждены плавильщик Аксуского завода ферросплавов Темирхан Сагандыков, наладчик путевых машин и механизмов ТОО «Богатырь-Комир» Евгений Шарифуллин и член молодёжного общественного объединения «Социально-волонтёрский центр» Даяна Фарафонова, которая рассказала, что награда стала для неё большой неожиданностью, а все благие дела волонтёры совершают от чистого сердца и во благо людей.

«Наш центр оказывает помощь социально-уязвимым слоям населения, - сказала Д. Фарафонова. - Во время пандемии мы развозили продукты, проводили онлайн-мероприятия с воспитанниками детских домов, раздавали средства личной гигиены».

Аким Павлодарской области заверил общественников и волонтёров, что власти региона всегда будут оказывать всестороннюю поддержку социально значимым инициативам населения.