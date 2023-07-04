Награды на международном чемпионате завоевали юные робототехники из Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Школьники из Сарани Карагандинской области успешно выступили на международном чемпионате по робототехнике International Haileybury FIRST Championship, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда юных инженеров стала обладателем двух престижных номинаций. Жюри оценило инновационный проект и умение работать в команде.

Чемпионат проходил в Алматы. В соревнованиях участвовали более 250 школьников – 36 команд из Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана и Узбекистана.

Карагандинскую область представляла команда RobostarsSaran. В неё входят учащиеся школы-гимназии № 17 г. Сарань Данил Якунин, Евгений Серегин, Данил Горбунов и Владимир Федин. Руководители проекта – преподаватели Асель Акшалакова и Наталья Погребнякова.

«На этот чемпионат мы получили приглашение по результатам выступления на республиканских соревнованиях. В январе в Астане наши ребята заняли третье место с проектом мобильной электростанции на солнечных батареях. В нашей школе-гимназии образовательная робототехника развивается уже много лет, дети обучаются с младших классов. Рады, что наши воспитанники не боятся соперничать со сверстниками из специализированных школ для одаренных детей и показывают высокий уровень», – сказала учитель информатики Асель Акшалакова.

По задумке разработчиков, мини-электростанцию можно будет использовать и на предприятиях, и в качестве домашнего робота-помощника.

Команда RobostarsSaran удостоилась номинации Innovation Project Award Finalist. Это награда за инновационный и творческий подход. И вторая номинация – Core Values Award – присуждена за командный дух, вдохновение других своим примером.