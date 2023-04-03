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Награды конкурса детских рисунков из Болгарии привезли три школьницы из Павлодара

Автор:  
Антон Гагарин
3 Апреля 2023, 21:00
Награды конкурса детских рисунков из Болгарии привезли три школьницы из Павлодара Фото: отдел образования г. Павлодар

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанницы художественной школы города Павлодара - клуба ЮНЕСКО получили награды на конкурсе «Малый Зограф» в Болгарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирный конкурс «Малый Зограф» детских рисунков проходил в городе София Болгарии. Участники представили рисунки по теме «Времена года». В число победителей вошли трое учащихся павлодарской художественной школы«, - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Организатор конкурса - фонд «Малый Зограф». В конкурсе участвовали более 8 тысяч детей из 64 стран мира, в том числе 30 учащихся художественной школы Павлодара - клуба ЮНЕСКО.
Бронзовую медаль за работу «Ромашковое лето», выполненную в технике гуашь, завоевала Жанель Жакупбай( 9 лет). Педагог - Наталия Решетова.

«Это моя первая победа на мировом уровне. Я являюсь призером городского онлайн-конкурса творческих работ «Дәстүр-toward» в 2020 году«, - поделилась своими достижениями Жанель.
Удостоены специальной награды - почетной грамоты за лучшую работу «Подсолнухи» - Томирис Акижанова (4 года), диплома конкурса за работу «Волшебное дерево» - Ульяна Остапенко (8 лет). Работы выполнены в технике графика фломастерами.
Томирис является дипломантом международного конкурса «Ушки да лапки», проходившего в Новосибирске в 2022 году. Их педагоги - Оксана Сидоренко, Инна Масленникова.
«Всех учащихся-призеров конкурса отличают любовь к рисованию и усидчивость. Например, Жанель Жакупбай уже 3 года занимается изобразительным творчеством, активно участвует в общественной жизни школы. Она обладает богатой творческой фантазией и трудолюбием», - рассказала заместитель руководителя школы Гульнар Мухаметкалина.


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