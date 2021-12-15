Награды к 30-летию Независимости вручили карагандинским полицейским

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Карагандинской области в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан чествовали тех, кто отдаёт силы служению народа и сохранению правопорядка в регионе, ветеранов ОВД и матерей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Женис Касымбек, обращаясь с поздравительным адресом к сотрудникам полиции, отметил особую роль органов внутренних дел в укреплении суверенитета. От профессионализма и чёткой работы которых зависят порядок на улицах и уверенность граждан в собственной безопасности.

«В этом году сотрудниками органов внутренних дел раскрыт ряд резонансных преступлений. Благодаря вашей честной службе обеспечены безопасность и правопорядок, социально-политическая стабильность в регионе. Поздравляю вас с 30-летием Независимости нашей страны. Желаю всему личному составу и ветеранам органов внутренних дел Карагандинской области крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!» – поздравил присутствующих на торжественном собрании глава региона.

Указом Президента РК за образцовое исполнение служебных и воинских обязанностей медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» были награждены советник начальника ДП Карагандинской области Болат Ахимбеков, начальник управления миграционной службы Асхат Муканов, начальник оперативно-криминалистического управления Афанасий Ли, командир учебного взвода Баглан Файзулин и заместитель начальника штаба Евгений Киндяков.

Отличившиеся в этом году полицейские удостоились ведомственных наград, почётных грамот и благодарственных писем от Министерства внутренних дел и департамента полиции Карагандинской области.

«На протяжении 20 лет моей службы я наблюдаю заметные изменения. Это касается и материального обеспечения сотрудников полиции, и их удобств при выполнении профессиональных обязанностей. Полиция Казахстана оснащена всем необходимым для выполнения поставленных задач. Поздравляю казахстанцев с Днём Независимости, желаю крепкого здоровья и служить на благо Родины!» – сказал начальник оперативно-криминалистического отделения управления полиции города Караганды Денис Сафонов

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин вручил матерям полицейских Валентине Истоминой и Камиляш Тайгожиной медали «Ерлігі үшін», которыми посмертно были награждены их сыновья. Снайпер роты специального назначения Александр Истомин и начальник отделения уголовного розыска Алданыш Тайгожин погибли при задержании вооруженных преступников.

В завершение торжественной церемонии дань уважения была отдана заслуженным ветеранам органов внутренних дел. Их поблагодарили за преданность профессии и воспитание молодых специалистов, а также за вклад в становление и развитие системы органов внутренних дел.

«Особые слова благодарности выражаем матерям погибших сотрудников и ветеранам, которые с честью и достоинством служили народу, выполняя свой конституционный долг перед страной. От нашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы, нам важно помнить об этом каждый день», – сказал Ерлан Файзуллин.