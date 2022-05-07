7 Мая 2022 17:39

Награды и офицерские звания получили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поощрили 80 полицейских, из них пятеро получили очередные офицерские звания. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, досрочно присвоили звание полковника полиции начальнику управления местной полицейской службы Айдыну Байматову, подполковника полиции - заместителю начальника отдела полиции района им. Г.Мусрепова Нурлану Искакову. Первый заместитель начальника отдела полиции Есильского района Бейбут Жумагазин получил погоны полковника полиции. Шести сотрудникам полиции вручили медали и нагрудные знаки. Грамотами и благодарственными письмами поощрили сотрудников и ветеранов ведомства, представителей общественности.

Полицейские возложили цветы к обелиску ветеранов ВОВ, служивших в послевоенные годы в органах внутренних дел области.

«В юбилейный год казахстанской полиции североказахстанские стражи порядка впервые встретили воинские праздники мая без ветеранов ВОВ и ОВД. В память о них был продемонстрирован видеоролик. Теперь только на кадрах фото- и видеохроники можно увидеть лица людей, которые навсегда останутся примером для подражания молодым поколениям сотрудников полиции», - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что накануне 30-летия казахстанской полиции ветеранов органов внутренних дел, в разные годы служивших в рядах сотрудников североказахстанской милиции, наградили за безупречную службу. В области функционируют 20 первичных организаций органов внутренних дел, которые объединяют 2 360 пенсионеров. Из них 450 – ветераны Нацгвардии, остальные – ветераны полиции.