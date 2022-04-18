Награду «Заслуженный работник торговли» намерены учредить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перечень наград ведомственного уровня может пополниться нагрудным знаком «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» (Заслуженный работник торговли), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится на сайте открытых НПА, в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года 1539 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан» вносятся следующие изменения и дополнения: в Правилах награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: раздел «3. Основания награждения ведомственными наградами»: дополнить подразделом «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» и пунктом 82-4 следующего содержания: «Нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері».

Согласно документу, нагрудным знаком «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» награждаются работники организации торговли, за заслуги и большой вклад в развитие торговли, совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности, обеспечение высокой культуры обслуживания потребителей, за разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности и высокотехнологичности торговли, распространение передового опыта, а также работникам, занятым в сфере общественного питания.

В документе дано даже описание, как будет выглядеть награда: нагрудный знак «Еңбек сіңірген сауда қызметкері» изготавливается из латуни в форме круга диаметром 45 мм.

На лицевой стороне медали в центре расположен рельефный, выступающий, блестящий элемент – символ торговли «Кадуцей». По окружности в нижней части выгравированы бордовой эмалью «Еңбек сіңірген сауда қызметкері», по наружной части гравировки нанесен кант цвета государственного флага – голубая эмаль. Наружную часть окружности, обрамляет восьмиугольник, выполненный в форме блестящего, выступающего рельефа.

На оборотной стороне нагрудного знака в верхней части расположен казахский орнамент, по центру выгравированы казахские слова «Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі» и серийный номер в нижней части.