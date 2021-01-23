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    02:49, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Награду Taurus для каскадеров из фильма «Томирис» доставили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Престижную награду Taurus Мировой академии каскадеров (США), полученную Жайдарбеком Кунгужиновым и командой Nomad Stunts за постановку трюков в фильме «Томирис» производства киностудии «Казахфильм» доставили в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    «Престижнейшая награда Taurus Мировой академии каскадеров (США), полученная Жайдарбеком Кунгужиновым и командой Nomad Stunts за постановку трюков в фильме «Томирис» производства киностудии «Казахфильм», была доставлена в Алматы. Сразу после получения долгожданной посылки каскадёры навестили режиссёра картины Акана Сатаева, чтобы снова разделить с ним радость победы», - сообщила пресс-служба Казахфильма в Facebook.

    Как отмечается, массивная латунная статуэтка весом 12 кг впечатляет своими габаритами.

    «Этот приз – высшая награда в профессии. Дальше только следующий Taurus», - сказал Жайдарбек Кунгужинов.

    «Дорогие друзья, классная новость! Сегодня каскадерской команде @nomadstunts под руководством @kunguzhinov доставили из США 12 кг-ую статуэтку Taurus. Эту самую престижную каскадерскую премию в мире Номадовцы получили за великолепную постановку и исполнение трюков в фильме «Томирис», производства «Казахфильм». PS: Эх, мне жаль конечно, что в этом году наш Оскаровский комитет не выдвинул от Казахстана наш фильм «Томирис» на премию Оскар. Но тем не менее, я желаю удачи отобранному фильму «Ұлы дала зары», - написал Instagram Акан Сатаев.

    Напомним, о том, казахстанский фильм «Томирис» получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США), стало известно в ноябре прошлого года. Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации «Постановка трюков в иностранном фильме».

    Как сообщалось ранее, в числе претендентов на премию «Таурус» были представлены постановщики трюков к фильмам «Капитан Марвел», «Джон Уик 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Терминатор: Темные судьбы». В номинации «Лучшая постановка трюков в иностранном фильме» казахстанский постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов боролся с коллегами, работавшими над фильмами «Спасти Ленинград» (Россия), «Захар Беркут» (Украина), «Касабланка» (Египет) и «Первый Король Рима» (Италия).


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