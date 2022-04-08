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Наградили спасших девочку из арыка мужчин в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Апреля 2022, 15:51
Наградили спасших девочку из арыка мужчин в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе наградили пятерых мужчин, которые спасли тонувшую в арыке с талой водой 12-летнюю девочку, передает корреспондент МИА Казинформ.

Как известно, 31 марта во время паводка в микрорайоне Батыс-2 в арык с водой упала 12-летняя школьница. Девочку уносило в трубу сильное течение. Ее спасли случайные прохожие. Пятеро мужчин, в их числе четверо посетителей местного фитнес-центра и охранник жилого комплекса, еле вытащили ее из воды. Девочка не пострадала.

В департаменте по ЧС наградили спасателей девочки. Алексея Ступенко, Юрия Лысенко, Альберта Дедусева, Евгения Зелевского и Ерболата Кульжигитова наградили благодарственными письмами министра по ЧС Юрия Ильина и денежными премиями.

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На сегодняшний день в микрорайоне Батыс-2 и в Актобе ситуация стабильная, паводковые воды ушли. Однако в целом в регионе продолжаются паводковые работы. Вчера из-за угрозы подтопления было эвакуировано более 200 жителей села Екпетал Уилского района.

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