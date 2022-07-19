19 Июля 2022 20:47

Награда нашла героя: ключи от трехкомнатной квартиры вручили Есдаулету Даутбекову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Габит Сатмагамбетов, президент именного частного благотворительного фонда, вручил ключи от трехкомнатной квартиры 17-летнему подростку Есдаулету Даутбекову за спасение ребенка, передает МИА «Казинформ».

Буквально в считанные минуты семья Даутбековых стала самой известной в Казахстане благодаря героическому поступку их сына Есдаулета. 17-летний герой совершил отважный поступок, рискуя ценой собственной жизнью, спас ребенка.

«Я был искренне рад выразить слова благодарности родителям Есдаулета за достойное воспитание сына. Сегодня этот парень является примером не только для своих младших братьев, но и для подрастающего поколения всей страны», - отмечает Габит Сатмагамбетов.

Президент благотворительного фонда лично вручил ключи от трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Урбан» компании GPark рыночной стоимостью 52 млн тенге. По достижении совершеннолетия Есдаулет станет ее полноправным хозяином.

Кстати, это уже второй герой, который будет жить в жилых комплексах GPark.