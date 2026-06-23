Двое учеников задержаны после стрельбы в школе на Филиппинах: три жертвы, 20 пострадавших

Двое вооруженных пистолетами учеников открыли огонь в средней школе в центральной части Филиппин в понедельник. Три человека погибли, еще не менее 20 получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемым — 14 и 15 лет, оба задержаны. Они и их жертвы учились в национальной средней школе Сан-Хосе в городе Таклобан, где и произошла стрельба в середине дня, сообщил начальник региональной полиции бригадный генерал Джейсон Капой.

По данным полиции, 15 из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения, в том числе один ученик — в голову, он по-прежнему находится в больнице. Остальные пострадали, когда в панике падали или выпрыгивали из окон, спасаясь бегством.

Ведется расследование причин трагедии в государственной школе, где обучаются более 1500 учеников. По словам Капоя, подозреваемые, являвшиеся близкими друзьями, на первичном допросе заявили, что подвергались травле в школе. Подробностей он не сообщил.

Ранее оба не имели судимостей. Один из подозреваемых взял пистолет калибра 9 мм у своей тети — сотрудника полиции, которая сейчас проходит проверку. Второй использовал револьвер калибра .38. Пронести оружие на территорию школы им удалось беспрепятственно — на несколько входов и выходов дежурил лишь один охранник, пояснил Капой.

— Подозреваемые ворвались в два класса: после стрельбы в первом дети разбежались, и нападавшие, судя по всему, погнались за некоторыми жертвами в другой кабинет, — рассказал Капой журналистам.

Большинство погибших и раненых — девочки. На месте происшествия полиция обнаружила не менее 40 гильз.

На опубликованном в сети видео слышно, как ученики, прячущиеся под партами в закрытом классе, кричат и плачут под звуки выстрелов за дверью. Некоторые звонили мамам. На других видеозаписях видно, как явно напуганные школьники толпой выбегают с территории учебного заведения, обнимая друг друга.

Один из подозреваемых был задержан прямо в школе, второй скрылся и спрятался в соседнем доме. Его обнаружила полиция, которую предупредили местные жители.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший потребовал провести тщательное расследование и усилить охрану во всех школах, на рабочих местах и в общественных местах. По словам пресс-секретаря президента Клэр Кастро, глава государства глубоко потрясен произошедшим.

Поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними, после завершения следственных действий их передадут под опеку государственных социальных служб. Согласно филиппинскому закону 2006 года, 14-летний подозреваемый освобождается от уголовной ответственности: минимальный возраст привлечения к ней установлен в 15 лет, и лишь при условии, что следствие докажет осознанность совершенного преступления и его последствий.

Национальная полиция призвала граждан сохранять спокойствие и сотрудничать с властями, сообщая любую информацию, которая может помочь расследованию.

Преступления с применением огнестрельного оружия на Филиппинах широко распространены — отчасти из-за обилия незарегистрированного оружия. Тем не менее стрельба в школах здесь относительная редкость. Последний резонансный случай произошел в 2022 году: мужчина открыл огонь в престижном университете в столичном регионе накануне церемонии вручения дипломов, убив бывшего мэра одного из городов, с которым у него был давний конфликт, и еще двух человек. Стрелок был задержан.