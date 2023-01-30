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Наезд снегохода в Актобе: подросток взял технику без разрешения

30 Января 2023, 17:03
Наезд снегохода в Актобе: подросток взял технику без разрешения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе расследования уголовного дела по факту наезда снегохода на группу актюбинцев было установлено, что подросток, управлявший техникой, взял ее без разрешения владельца, передает корреспондент МИА Казинформ.

Как установила полиция, техника принадлежит родственнику подростка. Напомним, в результате наезда снегохода на территории одной из баз отдыха Актобе на группу людей погибла женщина. Мужчина и 5 детей были госпитализированы.

«Снегоход принадлежит родственнику парня, который был за рулем. Технику он взял без разрешения владельца. Снегоход не принадлежит базе отдыха», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

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По факту наезда снегохода на людей начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Виновные будут определены по результатам расследования. Сам подросток не пострадал. Есть ли вина руководства базы отдыха в случившемся, уточняется.


Главное фото: ДП Актюбинской области


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