Наезд снегохода в Актобе: меры безопасности усилят на базах отдыха

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи со случившимся наездом снегохода на людей в Актобе усилят меры безопасности на базах отдыха. Об этом рассказал заместитель акима города Айдос Хамиев в ходе брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 28 января на одной из баз отдых снегоход наехал на группу актюбинцев, стоявших возле оборудованной снежной горки в районе базы отдыха. В результате одна женщина погибла, пострадал 49-летний мужчина и 5 детей.

По факту расследуется уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». За рулем был подросток, 2007 года рождения, снегоход он взял у своего родственника без разрешения.

Теперь на базах отдыха Актобе планируется усилить меры безопасности труда для работников и отдыхающих.

«Горка была на открытом воздухе. Есть собственник горки, который занимался прокатом тюбингов. Собственник бизнеса должен обеспечить безопасность отдыхающих. Сейчас мы проводим разъяснительную работу среди предпринимателей. Акимат города требует от руководителей баз отдыха усилить технику безопасности и охраны труда, в том числе для отдыхающих. Всего в пригороде Актобе шесть баз отдыха», - сказал заместитель акима города Айдос Хамиев.

По словам А. Хамиева, использование снегоходов запретить нельзя, они относятся к разряду сельскохозяйственной техники, ответственность при возникновении несчастных случаев лежит на водителях снегоходов.