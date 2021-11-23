Наезд на пешехода совершил водитель ВАЗа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане водитель «ВАЗ 21140» совершил наезд на пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

В вечернее время в 19:26 часов 37-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ 21140», следуя по улице Кудайбердиулы на пересечении улицы Жансугурова, проехав на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пешеход был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

Департамент полиции города Нур-Султана в связи с ухудшением погодных условий предупреждает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения, установленный скоростной режим и дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам.