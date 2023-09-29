Наезд на остановку в Астане: два пациента получили множественные травмы

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о состоянии пострадавших в результате наезда автомобиля на остановку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- 29 сентября в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» по линии скорой помощи доставлены семь граждан с места происшествия. На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра два пациента госпитализированы в центр политравмы и эндопротезирования. Пять пациентов направлены на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления в поликлиники города, - сообщили в управлении.

Также, согласно предоставленной информации, по линии скорой помощи в травмпункт Многопрофильной городской больницы № 2 доставлена девочка, 2018 г.р.. с места ДТП.

Осмотрена травматологом, нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом. Сделана рентгенография, КТ головного мозга. Наложена гипсовая повязка, с рекомендациями отпущена на амбулаторное наблюдение, - говорится в информационном сообщении.

Напомним, сегодня по улице Байтурсынова в Астане в остановочный комплекс въехал автомобиль, в результате чего пострадали несколько человек.



