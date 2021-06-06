Наезд на людей в Алматы: врачи прокомментировали состояние пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи прокомментировали состояние пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У пострадавших множественные травмы, ушибы, травматический шок. Двое доставлены в областной стационар. Одна из пострадавших в ГКБ №7. Она получила перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму. Находится на стационарном лечении под наблюдением медиков, состояние тяжелое», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним, трех человек сбили неподалеку от рынка «Алтын орда» в Алматы.



