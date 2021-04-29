Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Наезд на детей в Алматинской области: дело направлено в суд

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Апреля 2021, 09:21
Наезд на детей в Алматинской области: дело направлено в суд

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Енбекшиказахского района уголовное дело с обвинительным актом по наезду на четырех школьниц направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщалось, 2 марта т.г. на территории Енбекшиказахского района Алматинской области 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 4-х школьниц в возрасте 8-9 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия три девочки были госпитализированы в лечебное учреждение. Позже от полученных травм две из них скончались.

По факту было начато досудебное расследование по ст.345-1 часть 4 Уголовного кодекса (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.), за которое максимальное наказание предусматривается до 10 лет лишения свободы.

Водитель автотранспортного средства взят под стражу, проведены все необходимые следственные действия и экспертные исследования с завершением расследования в процессуальные сроки.

Напомним, расследование этого инцидента находится на особом контроле у Главы государства.


Алматинская область   ДТП   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению