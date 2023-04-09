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Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 14:39
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП Фото: polisia.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сбивший 6 человек автобус не был поставлен на ручной тормоз. Об этом заявили на брифинге в Шымкенте представители автопарка и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили на месте, водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи, стало известно, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.

Как утверждают транспортники, автобус был технически исправен.

Мухтар Коканбаев, руководитель профильного ведомства сказал, что причина трагедии- человеческий фактор. Теперь требования к транспортным компаниям будут ужесточены. Всем руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей автобусов.

Как сообщалось ранее, 8 апреля на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. в результате наезда автобуса на 6 человек в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, а несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. 9 апреля количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек.
ДТП   Шымкент  
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