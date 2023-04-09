Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сбивший 6 человек автобус не был поставлен на ручной тормоз. Об этом заявили на брифинге в Шымкенте представители автопарка и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили на месте, водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи, стало известно, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.

Как утверждают транспортники, автобус был технически исправен.

Мухтар Коканбаев, руководитель профильного ведомства сказал, что причина трагедии- человеческий фактор. Теперь требования к транспортным компаниям будут ужесточены. Всем руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей автобусов.