Наемный рабочий спас хозяев дома при пожаре в Зайсане
ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В городе Зайсане Восточно-Казахстанской области вспыхнул пожар в доме на площади 300 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Около 3-х часов ночи в пожарную часть поступил звонок о пожаре. Рабочий, который жил во времянке рядом с домом, случайно вышел во двор и увидел, как горит дом хозяев, и разбудил их. В доме спали 5 взрослых людей, они самостоятельно покинули дом. До приезда пожарных, хозяин дома сам выгнал автомобили из гаража и отогнал на безопасное расстояние.
Прибывшие пожарные обнаружили, что горит крыша дома, а также баня и гараж на общей площади 300 кв. м. Накануне вечером хозяева топили баню.
По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение техники пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи и несоблюдение техники пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве электрооборудования.
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