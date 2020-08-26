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Наемный рабочий спас хозяев дома при пожаре в Зайсане

26 Августа 2020 14:17
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Наемный рабочий спас хозяев дома при пожаре в Зайсане

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В городе Зайсане Восточно-Казахстанской области вспыхнул пожар в доме на площади 300 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Около 3-х часов ночи в пожарную часть поступил звонок о пожаре. Рабочий, который жил во времянке рядом с домом, случайно вышел во двор и увидел, как горит дом хозяев, и разбудил их. В доме спали 5 взрослых людей, они самостоятельно покинули дом. До приезда пожарных, хозяин дома сам выгнал автомобили из гаража и отогнал на безопасное расстояние.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горит крыша дома, а также баня и гараж на общей площади 300 кв. м. Накануне вечером хозяева топили баню.

По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение техники пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи и несоблюдение техники пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве электрооборудования.




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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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