Наехал на сугроб и опрокинул машину водитель в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске легковой автомобиль опрокинулся на другое транспортное средство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали по улице Ауэзова, напротив автозаправочной станции.

«32-летний житель города Петропавловска при управлении транспортным средством марки «Ravon Nexia», не соблюдая скоростной режим, совершил наезд на сугроб. В результате, не справившись с управлением, допустил опрокидывание на транспортное средство марки «Kia Sorento», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Пострадавших нет, оба водителя были трезвыми.

В отношении водителя «Ravon Nexia» составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Материалы передадут в Специализированный административный суд Петропавловска.