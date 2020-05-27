Надзор за аттестованными организациями в области промышленной безопасности введут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусмотрено следующее: в целях повышения роли производственного контроля предприятий предлагается регламентировать деятельность должностных лиц служб производственного контроля и усилить их статус. В частности, должностных лиц организаций предлагается наделить правом организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности с полномочиями приостановления работ, осуществляемых с нарушениями требований, создающих угрозу жизни и здоровью работников и отстранения от работ лиц, не соответствующих требованиям промышленной безопасности», – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбит Атамкулов, представляя законопроект.

По его словам, для упорядочения деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ, законопроектом предусматривается осуществление надзора за данными организациями. Данная норма предлагается в связи с исключением в 2018 году процедуры аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб и отсутствием в Законе «О гражданской защите» вопросов, регулирующих деятельность аттестованных организаций в области промышленной безопасности.

Как сообщил министр, законопроектом также предлагается регламентировать основные признаки профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, такие, как проведение горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах и установить требования к ним. Предусматривается наделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности полномочиями по разработке и утверждению производных НПА, детализирующих особенности и специфику проведения работ на опасных производственных объектах. В частности, предлагается утвердить инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации. Будут детализированы полномочия комиссий по расследованию аварии и инцидента, порядок их создания, оформления результатов и действия организаций после проведения расследований.