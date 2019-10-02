Надземный пешеходный переход предлагают построить в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Число ДТП осталось на уровне прошлого года. Число пострадавших снизилось со 150 до 146, погибших – с 37 до 14. Об этом на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

«Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основной причиной является низкая дисциплина водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения», - отметил главный полицейский области.

Он добавил, что полицией в рамках компетенции принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. С учетом состояния аварийности дорог постоянно производится передислокация маршрутов патрулирования с привязкой к участкам совершения ДТП. В выходные и праздничные дни на автодорогах республиканского значения выставляются дополнительные маршруты.

Полицейские предлагают реализовать ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности. Чтобы предупредить водителей об «опасных» участках на дорогах, на подступах к «узким» местам, опасным поворотам и пешеходным переходам, предусмотреть искусственные неровности по типу «шумовая полоса».

На пешеходных переходах установить «активные» дорожные знаки «Пешеходный переход» - сейчас из 134 оборудованы только 27 – и построить на подступах к ним уличное освещение. Перевести нерегулируемые пешеходные переходы на регулируемые – с кнопкой вызова. М.Тулебаев говорит, что положительный пример есть. С момента установки кнопок напротив Дворца школьников в Петропавловске и по трассе в районе аула Бесколь ДТП, связанных с наездом на пешеходов, не зарегистрировано.

«С целью снижения заторовых ситуаций на перекрестках полагаю необходимо продолжить работу по интеграции светофорных объектов по принципу «зеленой волны». Необходимо рассмотреть вопрос расширения проезжей части за счет зеленой зоны по улице Букетова. Рассмотреть вопрос о строительстве надземного пешеходного перехода по улице Пушкина, в районе расположения университета. Это позволит значительно снизить риск совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и количество заторов», - считает М.Тулебаев.

Аким области Кумар Аксакалов инициативы одобрил и дал соответствующее поручение акиму Петропавловска Б.Жумабекову – большинство предложенных мер касаются города. Идею строительства надземного пешеходного перехода глава региона поддержал. И даже предложил еще один – в районе аула Бесколь.

«В бюджете 2020 года готовы предусмотреть средства, чтобы снять эти вопросы. Светофоры, пешеходные дорожки, тротуары, освещение - все, что было озвучено для безопасности наших граждан, нужно сделать. Надземный пешеходный переход нужен и по трассе, ведущий на Бесколь, который разделен на два поселка. Там несколько нерегулируемых пешеходных переходов. Нужно договариваться с профильным министерством, чтобы построить надземные пешеходы для безопасности североказахстанцев», - сказал К. Аксакалов.