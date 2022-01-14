Надземный пешеходный парк вместо LRT предлагает построить урбанист Аян Зикирин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страсти вокруг одного из самых коррумпированных проектов столицы - строительства LRT никак не утихают. На заседании Мажилиса Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что изначально проект был ошибочным и с сильным запахом коррупции, поэтому теперь нужно принять оптимальные решения, потому что простой снос означает потерю времени и денег.

Казахстанский архитектор и урбанист Аян Зикирин уже давно задумывался над тем, как же из «памятника коррупции» сделать полезный проект. Вместо легкорельсового транспорта урбанист предлагает построить надземный пешеходный парк. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Предлагаю частично на линии LRT построить парк. Общая длина LRT составляет 22,4 км, при этом проходит от аэропорта до нового вокзала. В свое время Президент сказал, что по данному маршруту курсирует не такое большое количество людей, потока не будет. Действительно немного людей живет в районе нового вокзала. Поэтому предлагаю развить надземный парк вместо легкорельсового транспорта именно по самой оживленной части города, то есть от Назарбаев университета, главной мечети, которая строится, до Президентского парка. Протяженность составит около 8 км. Этот участок охватывает главные примечательности города: ЭКСПО, новая мечеть, Ботанический сад, Байтерек, Президентский парк, даже будет видна резиденция Президента Акорда. То есть, все достопримечательности будут объединены единым пешим маршрутом, чего сейчас нет», - поделился архитектор.

Урбанист считает, что основная проблема левобережья столицы кроется в слабо налаженном пешем маршруте. Левый берег – район автомобилей, поэтому слабо представлен пеший маршрут, магистрали широкие, неудобно передвигаться пешком.

А предложенная магистраль, по его словам, создаст парк, объединит все достопримечательности и зеленые зоны.

«Ботанический сад, парки вокруг мечетей, Президентский парк, также за Президентским парком расположился большой зеленый пояс, триатлон парк. То есть, из существующей эстакады сделаем единый зеленый маршрут по городу. Практически объединим все парки. В свое время сюда приезжала крупная лондоская компания, которая занимается вопросами развития мастер-планов городов. Они тоже озвучили идею об объединении зеленого пояса столицы. Фактически, если построим надземный парк, создадим прецедент – соединим Зеленый пояс с пешим, спортивным маршрутом», - отметил Аян Зикирин.

По его словам, необходимо предусмотреть лифты, эскалаторы для инвалидов, чтобы легко взбираться на эти эстакады.

«По радиусу в пешей доступности в 10 минутах ходьбы от парка проживает около 200 тысяч человек, которые смогут воспользоваться парком. Мне также задают вопрос: а что же будет зимой. Все не так плохо. Снежный период в столице длится 155 дней в году. 200 дней в году снега нет. Парк может использоваться весь снежный период: для спорта, для бега, для прогулок. Даже при температуре близкой к нулю, во всем мире люди занимаются спортом и прогуливаются. А морозы у нас приходятся на январь-февраль. Это будет линейный маршрут, поэтому зимой там можно разбивать лыжную трассу. Летом на парке – пробежка, велосипед, а зимой – лыжи. Лыжную трассу можно разбить, просто нужны хорошие инженеры, которые продумают все детали. Это то, о чем говорил Глава государства. Президент сказал о привлечении международных архитекторов, думаю, он имел ввиду, чтобы в проект вовлекались реальные профессионалы, которые могут все правильно измерить и посчитать. Население поддерживает эту задумку. Однако необходимо создать суперсовременный парк, который будет расцениваться в мировом масштабе», - пояснил архитектор.

Урбанист привел аналоги подобных парков за рубежом.

«Нью-Йорк имеет уже такой опыт. High Line парк работает больше 10 лет и принес много позитива в жизнь города. Мало того, что его посещают больше 7 млн человек в год, так еще наблюдается бум строительства и привлечения инвестиций в районе. Хотя когда-то High Line был лишь заброшенной железнодорожной линией, которая не функционировала, потому что перестала быть конкурентоспособной. При этом американцы потратили лишь 150 млн долларов на реконструкцию старых железнодорожных эстакад. Вклад их уже давно окупился. Подобные парки есть в Южной Корее», - рассказал Аян Зикирин.

«Мы знаем, что общая стоимость проекта LRT составляет более полутора млрд долларов – почти 600 млрд тенге. Если достраивать, конечно же, это станет неподъемным грузом для городского акимата на ближайшие 10-15 лет. Конечно, со временем необходимо будет строительство LRT. Признаю. Но не сейчас. Мое личное мнение, что это произойдет не раньше, чем 20-30 лет. На сегодняшний день, необходимы мосты для соединения правого и левого берега. Это более актуально сейчас. А на сегодняшний день линия LRT не сможет решить транспортный коллапс в городе. 600 млрд тенге, считаю, неоправданными инвестициями. А что касается парка, думаю, его стоимость будет в 10 раз дешевле», - пояснил архитектор.

Эскизы парка High Line предоставлены архитектором, урбанистом Аяном Зикириным.