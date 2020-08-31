Надписи на пешеходных переходах появились в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На пешеходных переходах Актюбинской области нанесены предупреждающие граждан надписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками дорожной и технической инспекции УАП ДП Актюбинской области совместно с КГУ «Центр по обеспечению безопасности дорожного движения и цифровых технологий» в целях обеспечения безопасности пешеходов нанесены предупреждающие пешеходов надписи на 30 пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально-значимых объектов.

«Данные надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, наносятся на тротуарах вблизи пешеходных переходов. Такие надписи привлекают внимание пешеходов к их собственной безопасности на дороге», - пояснили в ДП области.



