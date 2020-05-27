Надо заниматься вопросами развития человеческого капитала – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров прокомментировал прошедшее сегодня третье заседание Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показала пандемия, достоянием любого общества являются люди. И человеческий капитал имеет главенствующее значение для повышения национальной безопасности во время ЧС. Так как человек, который здоров и имеет глубокий интеллектуальный потенциал, может обеспечить не только свою безопасность, но и окружающих. Поэтому сегодня нам надо заниматься именно вопросами развития человеческого капитала», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

А человеческий капитал, по его словам, в свою очередь, зависит от уровня образования и здравоохранения.

«Поэтому сфере образования уделяется большое значение, будут построены новые школы и интернаты. И самый большой вопрос здесь – устранение цифрового неравенства между жителями городов и сел. Если в ХХ веке у нас было определенное классовое неравенство, сегодня у нас появляется неравенство между городами и селами в цифровой сфере и в сфере образования. Нам нужно нивелировать эти нюансы», - отметил спикер.

«Президент поручил, чтобы зарплата медиков была в 2,5 раза выше среднемесячной. Это говорит о том, что нам нужно создать целостную систему национального медицинского кластера. Было уделено большое внимание развитию службы СЭС, так как не исключается вторая волна эпидемии. А может быть, мы стоим на пороге каких-то других катаклизмов. Поэтому весь этот комплекс мер служит повышению индекса человеческого развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны», - заключил Е. Саиров.