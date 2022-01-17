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Надо рассмотреть применение альтернативных мер наказания - Жемис Турмагамбетова

17 Января 2022 20:59
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Надо рассмотреть применение альтернативных мер наказания - Жемис Турмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть в отношении виновных в административных правонарушениях вопрос применения альтернативных мер наказания по фактам массовых беспорядков предложила руководитель ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам надо пресечь домыслы и обеспечить объективность оценки ситуации и действий правоохранительных органов в дни массовых беспорядков. Для этого важно привлечь независимых экспертов, имеющих опыт работы в период чрезвычайных положений и массовых беспорядков. Предлагаю рассмотреть возможность привлечения международных экспертов», - сказала руководитель ОФ «Хартия за права человека», член Национального совета общественного доверия, член Координационного совета при уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Жемис Турмагамбетова во время брифинга в СЦК.

«Генеральной прокуратуре и нижестоящим прокуратурам нужно не только в срочном порядке рассматривать материалы всех задержанных за административные правонарушения. Надо рассмотреть в отношении виновных в административных правонарушениях вопрос применения альтернативных мер наказания, а не ареста», - заявила она.

Жемис Турмагамбетова проинформировала, что 13 января Координационный совет вместе с уполномоченным по правам человека посетили следственный изолятор СИ-18 и изолятор временного содержания ИВС в Алматы. Сейчас группы Национального превентивного механизма посещают специальные учреждения и следственные изоляторы в других 11 регионах. Еще в пяти регионах будет посещение в ближайшие дни. Более 34 учреждений уже общественники посетили.

«Например, в Алматы в СИ 18 из числа доставленных в период с 5 января до первой половины 13 января 2022 года находились 77 человек. В тот день были освобождены из следственного изолятора по протесту прокурора 53 человека. Медиками, в том числе специалистами городской клинической больницы №7, проведён осмотр и приём специалистов. 68 задержанным выставлены диагнозы, назначено соответствующее лечение и даны рекомендации», - сказала Жемис Турмагамбетова.

Также она отметила, что почти 90 процентов содержащихся были задержаны по статье 188 части 3 УК РК - кража (за мародерство).


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#Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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