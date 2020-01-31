+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -7 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Надо прекратить передавать нормально работающие детсады в частные руки – Асхат Аймагамбетов

31 Января 2020 19:02
Поделиться:
Надо прекратить передавать нормально работающие детсады в частные руки – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неправильно передавать хорошо работающие детские сады в частные руки. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность продажей частных детсадов и их перепрофилизацией
Разобраться в передаче детских садов частникам поручил аким СКО Близнецов будут брать в одну группу в столичных детсадах Семь детских садов планируют открыть в этом году в Усть-Каменогорске

«На сегодня сложилась еще одна негативная тенденция. Это передача хорошо работающих детских садов в частные руки либо в ГЧП. Это неправильная тенденция. Можно было бы понять их передачу, если бы их здание находилось в полуразрушенном или плачевном состоянии. А если же они на сегодня отлично справляются со своей деятельностью, принимают детей и работают согласно своему режиму, зачем их тогда передавать в частные руки? Мы негативно оцениваем эту тенденцию, поэтому надо это прекратить», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Отметим, в Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки РК с участием главы ведомства Асхата Аймагамбетова и заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Образование,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив