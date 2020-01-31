Надо прекратить передавать нормально работающие детсады в частные руки – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неправильно передавать хорошо работающие детские сады в частные руки. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня сложилась еще одна негативная тенденция. Это передача хорошо работающих детских садов в частные руки либо в ГЧП. Это неправильная тенденция. Можно было бы понять их передачу, если бы их здание находилось в полуразрушенном или плачевном состоянии. А если же они на сегодня отлично справляются со своей деятельностью, принимают детей и работают согласно своему режиму, зачем их тогда передавать в частные руки? Мы негативно оцениваем эту тенденцию, поэтому надо это прекратить», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Отметим, в Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки РК с участием главы ведомства Асхата Аймагамбетова и заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева.



