Надо прекратить передачу частникам внешкольных обучающих организаций – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году будет построено 100 частных школ. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году впервые за 71 год было построено 70 частных школ. Это очень хороший показатель. В 2020 году по нашим планам будет построено 100 частных школ. Мы и далее будем проводить эту политику», - сказал министр.

Глава МОН добавил, что с каждым годом в стране уменьшается количество аварийных школ. Но остается пока нерешенной проблема трехсменных школ. Кроме того, на низком уровне находится охват детей кружками и секциями во внешкольное время.

«Мы должны об этом говорить. В этой связи отмечу, что в некоторых регионах внешкольные обучающие организации с кружками и секциями для детей переданы в конкурентную среду. Их продают как непрофильные активы. Конечно, нельзя этому давать дорогу. Поэтому мы считаем, что это надо прекратить. Напротив, мы должны на сегодня увеличивать количество кружков, организаций дополнительного образования, дворцов школьников. В новой программе (по развитию сферы образования) предусмотрено их строительство. Мы поддерживаем эту политику», - добавил Асхат Аймагамбетов.



