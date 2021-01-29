Надо помнить, что риски после заболевания намного выше, чем риски после вакцинации - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всегда надо помнить, что риски после заболевания намного выше, чем риски после вакцинации. Об этом заявила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфекция намного страшнее, чем развитие очень редко проявляющихся неблагоприятных проявлений после вакцинации. Факты регистрации побочных проявлений намного ниже и безопасней по сравнению с теми последствиями, к которым приводит заболевание. Всегда надо помнить, что риски после заболевания намного выше, чем риски после вакцинации. К сожалению, сейчас активно распространяется информация о регистрации тяжелых последствий после вакцинации. На самом деле, люди часто верят в это, в результате это приводит к тяжелым последствиям», - сказала Нуршай Азимбаева в ходе лектория по вопросам вакцинации.

В качестве примера она привела бывшую ранее ситуацию с корью, когда непривитые люди умирали.

Ранее она рассказала, в каких странах и какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании «Moderna» (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» привито уже 1 млн человек. Беларусь, Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.