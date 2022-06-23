23 Июня 2022 14:15

Надо поднять экономику и улучшить уровень жизни людей - аким Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что обсудит с главой Восточно-Казахстанской области вопросы разделения регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Уранхаев ответил на вопросы журналистов касательно предстоящих планов в своей должности.

«В первую очередь, надо поднять экономику, улучшить уровень жизнь людей. Это самые основные вопросы, я думаю, не только в нашей новой созданной области. Привлечь инвестиции в нашу экономку, развить наши традиционные виды деятельности, сельское хозяйство. Бывшая Семипалатинская область была аграрной, занималась животноводством, а именно овцеводством. Ничего нового придумывать не будем. Просто постараемся вернуть старое, хорошо отработанное», - прокомментировал аким журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Также Нурлан Уранхаев проинформировал, что на следующей неделе он планирует приехать в ВКО и обсудить с коллегой Даниалом Ахметовым вопросы разделения регионов.

Ранее сообщалось, что аким доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в новообразованной Абайской области.

С 8 июня 2022 года вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан, согласно которому сформированы новые три области: Абайская, Жетысуская и Улытауская.