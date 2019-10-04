Надо научиться у Казахстана – о Послании Президента РК Гулбаат Рцхиладзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Скажу заранее: Разделить чужой опыт и научиться у других не считаю зазорным. Подчеркиваю – научиться, а не подражать и имитировать. К сожалению, на государственном уровне мы в большей степени занимаемся именно подражанием, а в Казахстане, наоборот, учатся, в том числе и у нас – по той части, где мы оказались успешными», - очень открыто и эмоционально о развитии страны высказался грузинский политолог, руководитель института «Евразия» Гулбаат Рцхиладзе.

Эксперт отмечает, что в Грузию в разное время приехало несколько казахстанских делегаций для изучения опыта в области системы юстиции и реформ полиции.«Так почему же нам нельзя научиться у Казахстана – одной из самых успешных стран постсоветского пространства, которая добилась построения государства нового типа и создания вполне удовлетворительных условий жизни для своего населения без больших потрясений, кровопролития и конфликтов с соседями?», - вопрошает Г. Рциладзе.«К написанию этой заметки меня побудило обращение недавно избранного нового Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Президент оповестил народ о том, что страна переходит на новый этап социальной модернизации. Это не означает надбавку в 20 лари на 180-ларовую пенсию, а гораздо больше и является рассчитанным на будущее процессом. Кроме того, что Президент Токаев делает акцент на развитии малого и среднего бизнеса, на рост фондов зарплаты, диверсификацию экономики с тем, чтобы бюджет в меньшей степени зависел от сырьевых доходов, он также большое внимание уделяет проблемам молодежи, так как в Казахстане демографический бум, численность населения растет непрерывно, а многие молодые люди (примерно 21 тысяча выпускников школ) не в состоянии попасть в вузы или профучилища. Президент отмечает, что эта категория молодежи зачастую пополняет ряды криминалов или маргиналов, поэтому Президент выступает с инициативой, чтобы на практике применялся индивидуальный подход и навыки и таланты каждого выпускника школ были бы выявлены, а выпускник поставлен на правильный профессиональный путь», - Гулбаат Рцхиладзе.Как отмечает Рцхиладзе, осью стратегии Токаева, если судить по его Посланию, это «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».«Президент уверен, что эта формула и есть основа стабильности государства. На этой же основе возможен диалог, создание настоящего, а не показушного гражданского общества. Не будет никакого «гражданского общества» без социальной справедливости и экономического благополучия. Хотя бы эту элементарную истину должны мы выучить у нашего друга Казахстана», - резюмировал грузинский политолог.