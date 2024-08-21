Надо набраться терпения и окончания расследования - Гани Бейсембаев о деле школьницы в Кызылорде

- Сейчас идет расследование. Я данный вопрос держу на контроле. Разговаривал с руководством области, еще идет процесс расследования. Нам надо набраться терпения пока не закончится расследование, потому что некоторые вещи, которые вышли в сетях, не полностью правильные, правдивые. Поэтому дождемся конца расследования и уже потом будем какие-то решения принимать. Сейчас я считаю, это преждевременным, потому что за каждой информацией стоит судьба человека, мы можем сломать судьбу человека просто скороспешно приняв решения на каких-то непроверенных фактах. Надо дождаться справедливого решения, - сказал Гани Бейсембаев