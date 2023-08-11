Надо ли платить полный тариф при неработающем интернете: что говорит оператор сотовой связи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин ответил на жалобы пользователей сотовой связи о том, что они должны платить за весь тариф, если Интернет иногда не работает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество и стабильность связи зависят не только от работы операторов. Я бы разделил вопрос: то работает, то не работает, на две части. Первая часть – инциденты и аварии. Здесь я бы хотел признаться: если в городе пропадает электричество, то в городе автоматически должна пропадать связь. Так устроена технология, что без электричества Интернет невозможен. Если происходят подобные операторы, у нас есть договора с подрядными организациями, в течение которых мы аварии устраняем. Когда рвется оптический транспорт, на это уходит до 6 часов. Нужно, чтобы бригада выехала и все отремонтировала», - прокомментировал Евгений Настрадин.

По его словам, операторы сотовой связи не сидят сложа руки.

«Наша сеть – инфраструктура. Мы не волшебники, которые чудом по воздуху доставляют какие-то гигабайты. Это технари, которые построили инфраструктуру. Если она ломается, падает сервис. У нас на каждом сайте есть аккумуляторные батареи, чтобы сервис работал даже без электричества. На все критические ветки делаем резервирование. Если у вас по месту жительства или работы отсутствует связь, чтобы решить вопрос, у нас уйдут много кварталов, потому что строительство занимает время», - добавил Евгений Настрадин.