Надо извлечь уроки из кризиса для улучшения уровня жизни населения - Едил Мамытбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 января на заседании внеочередной сессии членов Организации Договора о коллективной безопасности Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжелым за тридцатилетнюю историю независимости. Президент Казахстана принял беспрецедентные жесткие меры, которые позволили стабилизировать ситуацию в стране и сохранить конституционный строй. Об этом прокомментировал депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков, передает МИА «Казинформ».

Мы стали свидетелями масштабного террористического акта и агрессии против суверенного и независимого Казахстана. Главная цель организаторов беспорядков была одна – это подрыв конституционного строя, институтов государственного управления, захват власти и осуществление государственного переворота.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял беспрецедентные жесткие меры, которые позволили стабилизировать ситуацию в стране и сохранить конституционный строй. Он возглавил Совет безопасности страны, ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, комендантский час, обратился к членам ОДКБ об отправке в Казахстан миротворческого контингента, что застало в целом террористов врасплох.

За неадекватные и несвоевременные действия Правительство отправлено в отставку. Мы заплатили дорогую цену за «алматинскую трагедию». Есть жертвы среди силовиков и мирных жителей. Пострадали более 1300 субъектов бизнеса, ущерб которым составил более 95 млрд тенге. Разграблено свыше ста торговых центров и банков, сожжено порядка 500 единиц полицейского автотранспорта.

По оценкам экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США, отметил Глава государства. Вывод, сделанный Президентом, - мы чуть не потеряли страну, а планировавшийся государственный переворот провалился.

Поэтому сегодня Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на заседании Мажилиса, объявил о комплексе социально-экономических мер и плане общественно-политических реформ для построения нового Казахстана.

Главное, на мой взгляд, Президент пытался донести до Правительства, акимов, депутатского корпуса мысль о том, что надо извлечь уроки из кризиса для улучшения уровня жизни населения и нести ответственность за свои решения.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев открыто обозначил все болевые точки в социально-экономической и политической сфере, развитии государства и общества, которые обнажил январский кризис. Важным является то, что Президент лично выполняет концепт «слышащего государства» и знаком со всеми проблемами, которые волнуют общество.

Во-первых, он отметил, что трагедия была вызвана из-за острых социально-экономических проблем и отрыва государственных органов и акимов от реалий развития общества, что привело к резкому социальному неравенству.

Во-вторых, было отмечена проблема имущественного расслоения общества. При этом он подчеркнул, что финансово-олигархические группы богатеют не в соответствии с социально-экономическим развитием общества, а по непонятным законам экономики, в том числе благодаря связям в государственных органах и банковском секторе.

В-третьих, было подчеркнуто, что банки, созданные для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, ориентируются на обслуживание и обеспечение крупного бизнеса, в частности, Президент отметил, что Банк развития Казахстана превратился в банк для избранных финансово-промышленных и строительных групп.

В-четвертых, Президент четко поручил перестроить деятельность национальных компаний, отдачу от которых для экономики государство не видит. Было особо жестко отмечено о правилах государственных закупок в этих национальных компаниях, большинство из которых ведутся до сих пор из одного источника, что порождает много вопросов.

В-пятых, было отмечено об ошибочных проектах, которые, как отметил Президент, превращаются в «позор» страны, например, строительство в столице ЛРТ и о так называемом утилизационном сборе, осуществляемого не совсем понятным ТОО.

В-шестых, обратил на диспропорции в развитии регионов, что порождает конфликтные ситуации в регионах-донорах с центром. В этой связи поручено провести соответствующие реформы в межбюджетных отношениях.

В-седьмых, остро отмечено о проблемах в системе образования и провалах, что привело к снижению качества образования как в системе среднего, так и высшего образования. Это привело к тому, что за материально-техническим обеспечением школ забыли о том, кто и как будет учить. Это кадровый вопрос по дефициту высококвалифицированного педагогического корпуса.

Важным, на мой взгляд, является то, что Глава государства поручил Агентству по стратегическому планированию и реформам вести мониторинг тех программ и национальных проектов, которые они разрабатывают. И это важно, так как именно национальные проекты привели к новой системе государственного планирования.

И наконец, впервые с 2007 года Правительству дано поручение разработать в течении трех недель программу действий, что повысит ее ответственность при реализации стратегических задач, поставленных Президентом, по ускоренному развитию социально-экономического развития и улучшению благосостояния граждан.

Кроме того, красной линией в выступлении проходит тезис о том, что не общество служит государству, а государство должно служить обществу и стране. Пришло время реальных действий, время перемен, когда выращенные финансово-олигархические группы обязаны делиться с населением с безобразно накопленными богатствами и доходами.

Уверен, что правильная реализация указанных установок, озвученных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, позволит максимально быстро выйти из кризиса, добиться устойчивого развития, повысить благополучие и уровень жизни населения.