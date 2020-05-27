Надо думать о близких, о детях - аким Алматинской области о соблюдении карантина

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к жителям региона с призывом соблюдать все карантинные меры и проявлять социальную ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ехал недавно из города Капшагай. Передо мной на перекрестке останавливаются три автобуса. Битком набиты людьми. Ни у одного масок нету. И вот так вот людей везут. Как так можно работать (...). Недавно проезжал по улице в Талдыкоргане, половина людей без масок. Нельзя так относиться. В первую очередь надо думать о близких, о детях, о своих согражданах. Поэтому я призываю всех, чтобы проявляли высокую социальную ответственность (...). Вирус есть, и мы должны все сделать для того, чтобы он дальше не распространялся», - сказал глава области в ходе брифинга с журналистами в Талдыкоргане.

В целом, по его словам, ситуация в области находится на контроле.

«На сегодняшний день более жесткий карантинный режим соблюдается по городу Талдыкорган, Талгарскому и Кегенскому району. В остальных у нас послабление уже. Межпоселковые блокпосты мы сняли, но при въезде и выезде из области мы их оставили. Если честно, мы уже научились жить в этой ситуации. Промышленные предприятия работают, сельское хозяйство работает. В целом социально-экономическое положение области нормальное. Работа идет, жизнь двигается. Но в то же время нужно оберегать друг друга», - добавил Амандык Баталов.