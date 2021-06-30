Надо дать возможность простым людям баллотироваться в сельские акимы – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат политических наук, директор «Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев поделился ожиданиями от предстоящих выборов акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ожидаю активности от политических партий, и уже вижу, что, в принципе, большинство партий заявили о готовности выдвинуть своих кандидатов в акимы. Также хотелось бы, чтобы и местные жители – имею ввиду независимых беспартийных людей – тоже баллотировались, поскольку именно они знают, чем «дышит» их сельский населенный пункт, какие там есть актуальные проблемы и как их надо решать», - сказал Андрей Чеботарев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также высказался о прозрачности предстоящих выборов.

«Все будет зависеть от того, как государство будет регулировать этот процесс, потому что сейчас ожидается, что Агентство по делам государственной службы снизит требования к кандидатам в акимы данного уровня. Речь идет о том, что должно быть высшее образование, а я неоднократно предлагал на разных площадках, чтобы дополнительно разрешалось выдвижение при наличии среднего профессионально-технического образования. Чтобы простые люди, работающие механизаторами, сантехниками в сельской местности, могли баллотироваться», - отметил спикер.

«Есть пункт с требованием о спецпроверке со стороны КНБ тех или иных кандидатов. Важно, чтобы эта мера не превратилась в инструмент «отстрела» неугодных лиц. Главное, чтобы не было давления и контроля со стороны районных акиматов. Потому что понятно, что в конечном итоге главным заинтересованным лицом является аким соответствующего района, где будут проходить выборы. Здесь нужно принять определенные меры», - заключил политолог.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.







