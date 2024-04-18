Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан вместе с послом Соединенных Штатов Америки посетили осушенное дно Аральского моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Чрезвычайный и полномочный посол Дэниел Розенблюм, представитель Министерства экологии и природных ресурсов, заместитель директора региональной миссии агентства международного развития США Моник Мосольф осмотрели высохшие берега Аральского моря.

Мировое сообщество признало исчезновение Аральского моря одним из самых серьезных экологических кризисов в истории человечества. Последствия высыхания моря затрагивают не только регион или отдельную страну, но и всю планету. В этой поездке специально изучили текущее состояние суши и проделанную работу.

В рамках проекта «Оазис» агентства международного развития США в 2021–2023 годах для восстановления экосистемы высохшего Аральского моря на 150 гектарах были проведены работы по посеву саксаула, высадке саженцев и бурении скважины глубиной 500 метров.

Напомним, что с 2021 по 2025 годы Глава государства поручил на территории 1,1 миллиона гектар посадить саксаул. В этом году запланирована работа на площади 276,2 тысяч гектаров. В настоящее время на 65 тысяч гектаров высохших берегов приходится 19,4 миллиона высаженных саженцев саксаула, в следующем году планируется посадить на площади 280 тысяч гектаров.

Напомним, с 1 по 3 марта в Кызылординской области прошел первый эковолонтерский проект «Syr qorǵany – sekseýil». Миссией проекта является восстановление экосистемы региона и защита от последствий экологической катастрофы Арала. Около 80 волонтеров при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК, а также местных исполнительных органов, высадили 5100 саженцев саксаула на высохшем дне Аральского моря.