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Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил

16 Февраля 2022 22:11
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Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по лыжным гонкам не смогла пробиться в финал Олимпийских игр-2022 в командном спринте. Свое выступление в интервью Olympic.kz прокомментировала Надежда Степашкина, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, в этом виде программы выступили Надежда Степашкина и Ксения Шылыгина. Во втором полуфинале спортсменки показали десятый результат.

«Гонка была сложной. На дистанции были какие-то проблемы с дыханием – тяжело дышалось. Пыталась показать максимум. Удалось выложиться. На финише уже не оставалось сил. Осталась недовольна результатом. Хотелось выступить лучше, держаться рядом с лидирующей группой до конца, однако не вышло.

Впереди масс-старт на 30 километров. Очень хочу пробежать эту дистанцию. Это будет последний шанс показать какой-то результат», - озвучила Степашкина.

Напомним, казахстанские лыжницы не вышли в финал в командном спринте на Олимпиаде


Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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