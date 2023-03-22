22:36, 21 Март 2023 | GMT +6
Надежда Рябец вышла в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу
НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец провела свой второй бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Рябец сразилась с представительницей Доминиканской Республики Марией Моронтой Эрнандес и одержала победу единогласным решением судей.
Надежда Рябец вышла в четвертьфинал мирового первенства. Ранее она также победила Сён Суджин из Южной Кореи.
Казахстанская спортсменка является трехкратной чемпионкой Казахстана и чемпионкой мира среди юниоров, бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Напомним, сегодня Алуа Балкибекова (до 48 кг) победила россиянку Юлию Чумгалакову, а Карина Ибрагимова отправила соперницу в нокдаун.
Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели продлится до 26 марта.