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    22:36, 21 Март 2023 | GMT +6

    Надежда Рябец вышла в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: olympic.kz
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Надежда Рябец провела свой второй бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Рябец сразилась с представительницей Доминиканской Республики Марией Моронтой Эрнандес и одержала победу единогласным решением судей.

    Надежда Рябец вышла в четвертьфинал мирового первенства. Ранее она также победила Сён Суджин из Южной Кореи.

    Казахстанская спортсменка является трехкратной чемпионкой Казахстана и чемпионкой мира среди юниоров, бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр 2018 года.

    Напомним, сегодня Алуа Балкибекова (до 48 кг) победила россиянку Юлию Чумгалакову, а Карина Ибрагимова отправила соперницу в нокдаун.

    Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели продлится до 26 марта.


    Теги:
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